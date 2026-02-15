Destacada actuación de atletas locales en Tandil

El pasado sábado, atletas de la ciudad tuvieron una muy buena performance en un torneo de pista desarrollado en la ciudad de Tandil, bajo la organización de la Asociación Tandilense de Atletismo. La jornada se llevó a cabo con distintas pruebas y categorías, en un día de clima agradable, con nubosidad y presencia de viento.

Uno de los regresos más esperados fue el de Shalom Lescano, quien volvió a competir en pista tras más de ocho meses de inactividad desde su última participación en los Juegos Panamericanos Juniors Asunción 2025. En esta oportunidad se quedó con el primer puesto en los 5.000 metros, registrando un tiempo de 18m33s, mostrando un sólido rendimiento en su vuelta a la competencia.

También fue destacada la labor de Betsabé Lescano, quien participó en la prueba de 1.000 metros, logrando el primer lugar en la categoría 35-39 años con una marca de 3m57s.

Por su parte, Jeremías Jove, atleta de primer año en la categoría U16, incursionó por primera vez en el medio fondo. El joven viene de consagrarse campeón 2025 en velocidad (U14) en las distancias de 150 y 80 metros, y en esta nueva experiencia compitió en los 1.000 metros, donde obtuvo un segundo puesto con un tiempo de 3m22s, evidenciando una positiva adaptación a la nueva especialidad.