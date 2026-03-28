Docentes y judiciales piden adelantar la fecha de cobro de abril

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) reiteró su reclamo para que la Provincia adelante la fecha de cobro de los sueldos de marzo, prevista inicialmente para el 8 de abril, según el cronograma del Estado bonaerense.

Los judiciales recordaron que, mediante presentaciones formales ante el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia, habían planteado su inquietud en la paritarias salarial realizada el pasado 18 de marzo.

En tal sentido, explicaron que el pedido de adelanto se basa en la acumulación de feriados y la compleja situación económica que atraviesan las y los trabajadores judiciales, habida cuenta de que a los judiciales les tocaría el cuarto día hábil, el octavo día del próximo mes.

“Frente a esta situación, solicitamos al Poder Ejecutivo la adopción de las medidas necesarias para garantizar que, en el marco de las próximas festividades de Pascuas, la fecha de cobro se efectivice el día 4 de abril, a fin de que miles de trabajadores y trabajadoras puedan afrontar, en este difícil contexto, sus compromisos familiares y los vencimientos de servicios, que con la actual fecha de cobro del 8 de abril resultan imposibles de atender”, señaló el gremio en un comunicado.