Dolor por la muerte de Julieta Promé

En las últimas horas causó profundo dolor en la comunidad la noticia del fallecimiento de Julieta Promé, a los 41 años.

Durante gran parte de su juventud, Julieta se dedicó a la música, participando activamente en los Torneos Juveniles Bonaerenses y posteriormente en el grupo musical “Las guitarras bonaerenses”, junto a Alberto medina donde desarrolló y compartió su pasión por el canto.

Profesional y profundamente comprometida con su trabajo, también se destacó por su participación en distintos grupos parroquiales. En el último tiempo había intensificado su labor solidaria a través de las misiones rurales, donde su presencia y su voz nunca pasaban desapercibidas.

La comunidad toda lamenta esta pérdida irreparable y acompaña con pesar a sus familiares y seres queridos en este difícil momento.

Sus restos serán inhumados hoy a las 15 horas en el Cementerio Privado Parque de la Sierra.