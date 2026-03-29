Domingo de Ramos: con la bendición de olivos comenzó la Semana Santa en la ciudad

La Semana Santa, la conmemoración cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, dio inicio este domingo con la tradicional bendición de ramos de olivo.

La ceremonia se desarrolló en la rotonda de la Plaza Libertad, donde una importante cantidad de fieles se congregó para participar del rito litúrgico. La celebración estuvo encabezada por el padre Juan Marcos, acompañado por el diácono Walter De Santis.

En un clima de recogimiento y fe, los presentes recibieron la bendición de los ramos, símbolo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, dando así comienzo a una de las fechas más significativas del calendario cristiano.

Tras la ceremonia, los fieles se trasladaron en procesión hacia la Parroquia San José, donde se llevó a cabo la Santa Misa correspondiente al Domingo de Ramos, dando inicio formal a las celebraciones de Semana Santa.