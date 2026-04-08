Dos heridos en siniestro vial entre moto y camioneta

Un nuevo siniestro vial se registró en la noche de este martes, alrededor de las 20:00, en la intersección de avenida Gonzales Chaves y calle 5, donde colisionaron una motocicleta Motomel Blitz 110 cc y una camioneta Toyota Hilux.

De acuerdo a la información recabada, en momentos en que se registraban precipitaciones sobre la ciudad, la motocicleta circulaba por la avenida en dirección a plaza Libertad con dos ocupantes. Por causas que son materia de investigación, el rodado impactó contra el sector delantero izquierdo de la camioneta, que cruzaba por calle 5.

Como consecuencia del fuerte choque, los ocupantes de la moto cayeron sobre el pavimento y sufrieron distintos golpes, por lo que debieron ser asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” en una ambulancia del SAME.

En el sitio del hecho trabajaron agentes del área de Tránsito de la Municipalidad de Balcarce y efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.