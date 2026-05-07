El Aero Club tiene nuevo mástil: lo donó la Cooperativa de Electricidad

Ya luce flamante, con el pabellón nacional en lo más alto, el nuevo mástil en el predio del Aero Club Balcarce, sobre la ruta provincial 55.

Directivos de la entidad manifestaron su agradecimiento al consejo de administración de la Cooperativa de Electricidad “General Balcarce” Limitada, que donó dicho mástil, y al equipo de trabajo que procedió a su instalación, por su excelente predisposición.

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