El día que la Pulpería volvió a brillar

Se hizo esperar, pero un 13 de mayo abrió sus puertas. La Pulpería “Carlos Máximo Cabrera”, volvió a brillar como en sus mejores momentos. El día previo, el corte de cintas, con invitados especiales, dejó la huella para que el público pudiera ingresar y disfrutar de lo nuestro… de lo popular.

Versos, guitarras, bombos, empanadas, vino y un gran colorido, marcaron el comienzo de una nueva etapa para esa vieja casona ubicada en el cerro “El Triunfo”.

Cada rincón huele a nostalgia. Hugo Elizalde, Carlos de Ríos, Julio “Pampa” Llamas, Alberto Loreto Medina y Hugo de la Torre recibieron su reconocimiento por todo lo que han brindado a la música, ya sea en jineteadas, fiestas o dejando marcada la tradición en otros a través de la enseñanza.

Más de 70 años de historia en las paredes. Cuadros, notas, fotografías, nos invitan a conocer el pasado, que ahora revive con cada uno de los que visitan el lugar totalmente renovado. Los recuerdos abundan… las historias paisanas también.

Por ahí pasaron Horacio Guarany, Argentino Luna, Los Fronterizos entre otros grandes, que hicieron una parada obligada para compartir empanadas y vino.

Ahora la historia se quiere volver a escribir con sangre joven. Con gente pujante que ha dejado su tiempo de descanso para recuperar un lugar que estaba casi destruido, pero no olvidado. Ahora late con fuerza. Se la puede observar linda y con ganas de que otros la puedan disfrutar. El «paisano» Cabrera estará contento en algún lugar de la pulpería, mostrando orgullosamente que su nombre no se ha olvidado. No nos olvidamos de la Pulpería, no nos olvidamos de la tradición… tampoco podemos olvidar de un lugar que es de todos los balcarceños.

