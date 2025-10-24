El «Indu» campeón de la Estudiantina 2025

La edición 2025 de la Estudiantina finalizó tras una jornada de cierre en la que participaron las distintas escuelas secundarias del distrito. El certamen fue organizado por la Jefatura de Inspección Distrital de Balcarce y la Subsecretaría de Deporte y Recreación.

A lo largo de varios días, los establecimientos educativos compitieron en actividades deportivas, recreativas y académicas. Los resultados obtenidos definieron los puntajes finales y la coronación de la Escuela Secundaria de Educación Técnica N° 1 como ganadora del encuentro estudiantil.