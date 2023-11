El Intendente saludó a vecino que terminó su actividad laboral

El intendente Esteban Reino felicitó y saludó a un vecino que con 83 años de edad determinó culminar una etapa para poder “disfrutar de la familia”.

Se trata de Rodolfo Luis Mancinelli, quien llegó a Balcarce con veinte años de edad y a partir de allí comenzó con el oficio de mecánica oleohidraúlica que lo llevó a estar más de seis décadas en actividad.



Fue en su taller de Av. Caseros entre Av. Aristóbulo del Valle y calle 15 donde el jefe comunal se acercó para entregarle una placa y expresarle su reconocimiento por la labor prestada a la comunidad, en general, y al rubro metalmecánico en particular.



Acompañado por familiares y amigos, Mancinelli manifestó sentirse “sorprendido” y a la vez “feliz y agradecido” por la visita del jefe comunal. Al mismo tiempo, y a modo de reflexión, sostuvo que “para todo el trabajo que he hecho en la vida he cosechado amigos, más que clientes”.



“Ahora me dedicaré a disfrutar de mis hijas y de mis nietas”, concluyó el vecino.