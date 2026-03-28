sábado 28, marzo, 2026

El Partido de Balcarce bajo alerta Naranja

El Servicio Meteorológico Nacional prevé durante la madrugada y mañana del domingo, el Partido de Balcarce será afectado por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundante en cortos períodos. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 k/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superadas de forma puntual.

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