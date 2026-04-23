El periodista Osvaldo Logares presentó su libro «Testimonios»

Este miércoles a la tarde, la Casa del Bicentenario fue escenario de una nueva propuesta cultural. Se trató de la presentación del libro “Testimonios”, del periodista Osvaldo Logares, quien compartió con el público una obra que condensa décadas de trayectoria en los medios.

El encuentro reunió a vecinos, colegas y amantes de la lectura, en una velada donde la palabra y la memoria ocuparon un lugar central. Durante la presentación, el autor repasó los ejes principales del libro, una publicación que reúne una serie de relatos y entrevistas construidas a lo largo de más de medio siglo de ejercicio profesional. La obra está compuesta por decenas de capítulos que reflejan conversaciones con distintas personalidades, así como experiencias y vivencias propias del oficio periodístico.

Logares destacó el valor del testimonio como herramienta para preservar historias, dar voz a protagonistas y construir memoria colectiva. El libro propone un recorrido por distintos momentos, contextos y personajes, en un formato que combina la entrevista, la crónica y el relato, ofreciendo al lector una mirada cercana y humana sobre cada historia abordada.

La actividad se desarrolló en un clima distendido, con un intercambio permanente entre el autor y los asistentes, quienes pudieron interiorizarse sobre el proceso de escritura, las motivaciones que impulsaron la obra y algunas anécdotas surgidas a lo largo de su carrera. Este tipo de publicaciones, centradas en testimonios y experiencias reales, se inscriben en una tradición del periodismo narrativo que busca recuperar voces y reconstruir hechos desde la palabra directa de sus protagonistas, aportando profundidad y contexto a la realidad.