El quirófano móvil estará en calles 45 y 22

El quirófano móvil de castraciones gratuitas para perros y gatos se instalará la próxima semana en el sector comprendido por las calles 45 y 22, en las adyacencias del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Veteranos Continentales de Malvinas”. La iniciativa busca continuar acercando este importante servicio a los vecinos y a las zonas aledañas.

La atención se realizará por orden de llegada, manteniendo los mismos horarios que en jornadas anteriores. Las castraciones se efectuarán entre las 7 y las 9, mientras que la vacunación antirrábica estará disponible hasta las 12.

Para garantizar una intervención segura, los animales deberán cumplir con ciertos requisitos: ayuno sólido de 12 horas y líquido de 6 horas, estar acompañados por una persona mayor de edad, y contar con collar, correa y manta para el postoperatorio. En el caso de los gatos, deberán ser trasladados en jaulas, mochilas o bolsos ventilados.