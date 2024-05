El STM se declara en estado de alerta y movilización

El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) ha anunciado que se encuentra en estado de alerta y movilización ante la propuesta de instalar una empresa de limpieza tercerizada en el Hospital local. Esta medida, que ya se intentó sin éxito en gobiernos anteriores, implicaría el traslado de las mucamas de planta baja y de la guardia de emergencias a otros sectores, quitando mano de obra local en beneficio de una empresa externa.

La situación ha generado gran preocupación entre los trabajadores del Hospital, quienes subrayan que la limpieza de un centro de salud no es comparable con la de una oficina o una institución común. El personal de limpieza actual está específicamente formado y capacitado en limpieza sanitaria, trabajando bajo la supervisión de jefes y supervisores especializados. La introducción de una empresa tercerizada no solo pondría en riesgo la calidad del servicio, sino que también crearía conflictos de jerarquía, ya que los supervisores y jefes de enfermería no tendrían autoridad sobre los empleados de una empresa externa.

Además, los trabajadores recuerdan que experiencias similares han fracasado en el pasado, señalando la falta de consideración de la dirección del Hospital ante la nota enviada por el STM solicitando explicaciones sobre esta propuesta. La falta de respuesta ha sido interpretada como una muestra de desinterés y falta de apoyo a los trabajadores de la salud.

El STM ha manifestado su intención de llevar esta problemática al Honorable Concejo Deliberante y al Ministerio correspondiente, buscando la intervención de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) y otros actores que consideren oportunos. Los trabajadores del Hospital sienten que esta medida es otra prueba de que la dirección no está del lado de los trabajadores y critican la gestión del administrador, señalando que «un Hospital no se gobierna tres veces por semana» y cuestionando la justificación de los gastos que afectan directamente al personal que sostiene el sistema de salud.