Embargo de AFIP a la Cooperativa de Electricidad

El Presidente de la Cooperativa de Electricidad, Mario Aníbal Sotelo y el Secretario, Federico Pandolfi, anunciaron este viernes que AFIP trabó un embargo contra la entidad en medio del paro que es llevado adelante por los trabajadores a raíz del retraso en el pago de la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE).

Consultado por esta situación, el Presidente de la entidad habló de “alevosía” y dijo: “ya pensamos que Hugo López, Jefe de distrito de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), tiene una inquina personal hacia la Cooperativa porque no es normal ni justo lo que nos hace. Este viernes contábamos con el dinero para pagar la BAE y nos cae el embargo”.

Sobre la relación con los trabajadores, Sotelo mencionó que es “buena” y añadió: “ellos entienden que estamos haciendo las cosas bien, trabajando fuertemente en la compra de materiales y equipamiento para mejorar la calidad del servicio”.

A su turno, Pandolfi sentenció: “estamos en medio de una medida de fuerza de los trabajadores por un premio que aún no hemos pagado, hoy teníamos ese dinero pero amanecimos con un embargo de AFIP. Nos sorprende porque lo mismo pasó en febrero, y desde ese entonces al día de hoy hemos estado interactuando con AFIP cumpliendo con un plan de pago y con el resto de las exigencias”.

El Secretario de la Cooperativa calificó la medida de “inoportuna” y lanzó: “estamos molestos porque notamos que existe una persecución política hacia nosotros”.

“Estamos ante un país destrozado, prendido fuego, con un dólar que llega a 500 pesos y baja 40 en un día. Seguimos desfinanciados porque no hay tarifa hace casi dos años, con un desfasaje promedio del 200% y ante una AFIP que nos es ajena a la realidad de Argentina y de todas las Cooperativas”, cerró.

