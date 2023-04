Empleada habría cometido «estafa» contra la Cooperativa de Electricidad

De acuerdo a datos que fue recogiendo la producción de Radio 100.9, se pudo conocer que se habría cometido una estafa millonaria en perjuicio de la Cooperativa de Electricidad “General Balcarce” Limitada y la principal responsable sería una trabajadora del área de administración, que fue separada provisoriamente del cargo mientras se instruye un sumario administrativo y además se presentaría una denuncia penal en su contra por el delito cometido.

Según se señaló, una empleada del sector de cajas quedó al descubierto hace varios días tras el reclamo presentado por una usuaria en relación al cobro de intereses, considerando que no correspondía conforme a la fecha de cancelación de la deuda. El dirigente que canalizó el reclamo comprobó que en el sistema de cobranzas de la Cooperativa dicho pago no mostraba el cobro de intereses, sino el importe neto que figuraba en la factura.

Esto generó dudas y dio lugar al avance de la investigación. De esta forma se determinó que la empleada antes del cierre de la operatoria del día, anulaba los recibos originales que quedaban en poder de los usuarios, que contenían el cobro de intereses, y los reemplazaba por otros sin ese recargo y en consecuencia se apoderaba de la diferencia. No se pudo obtener la información de si se trataba de los mismos usuarios, pero trascendió que este modus operandi lo vendría desarrollando desde el 2018 y que en lo que va del año ya habría adulterado más de 300 recibos.

En cuanto al monto de la defraudación no se conoció oficialmente ningún dato. Las versiones dan cuenta que podría superar los 4 millones de pesos.

De la información trascendida se supo que, la trabajadora hace varios días fue separada del cargo, encontrándose provisoriamente suspendida, con un sumario administrativo en marcha. No se descarta que las autoridades de la Cooperativa además lleven adelante una denuncia penal contra la trabajadora, en procura de que la entidad recupere el dinero sustraído.

Pudo saberse además que desde el ámbito de la Cooperativa se aportó toda la documentación respaldatoria que avala las medidas adoptadas al Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, organización gremial a la que se encuentra afiliada la trabajadora. No ha trascendido de parte de la dirigencia sindical los pasos a seguir ante esta delicada situación.