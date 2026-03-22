Entró a una vivienda y se llevó un televisor

Un hecho delictivo se registró en la madrugada de este sábado en una vivienda ubicada en calle 20 entre 3 y 5, donde un delincuente ingresó a una casilla y escapó en bicicleta tras sustraer un televisor.

El episodio ocurrió alrededor de las 3:51 en un inmueble precario situado a unos 50 metros hacia el interior del terreno. Según se pudo establecer, el autor del hecho actuó en solitario y se movilizaba en bicicleta, lo que facilitó su rápida huida tras cometer el ilícito.

Una vez dentro de la casilla, el sujeto provocó un importante desorden y logró apoderarse de un televisor marca Noblex de 42 pulgadas, el cual retiró del lugar envuelto en una frazada.

El accionar quedó registrado por una de las cámaras de seguridad de la vivienda, donde se observa al individuo llevándose el artefacto.

En el caso interviene personal de la Policía Comunal, que ya se encuentra analizando las imágenes obtenidas con el objetivo de avanzar en la identificación del responsable y esclarecer el hecho.