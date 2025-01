Estalló el Festival de Jesús María junto al «Indio», Los Manseros y Ulises

Enviado Especial– Otra noche memorable regaló la edición 59 del Festival Nacional de Doma y Folklore. La del jueves, fue una jornada plagada de emociones con otro “Manserazo” que hizo delirar a más de 25 mil personas en el Anfiteatro José Hernández.

Onofre Paz, Alito Toledo y Hugo Reynoso acercaron a la multitud, aquello que vino a buscar chacareras, gatos y escondidos con el inconfundible estilo “mansero”. Así pasaron “Piel Chaqueña”, “Monte Quemado”, “Desde Siempre”, “Eterno Amor”, entre otras históricas canciones.

Con el recuerdo de Martín Paz y Guillermo “Fatiga” Reynoso en las pantallas, el grupo recibió la distinción al “Latido de la Noche”, por su amplia trayectoria. También se les obsequió el Poncho del Festival.

Antes, abriendo una noche de folklore puro, justamente Flor Paz presentó un repertorio unipersonal y bien apuntado a sus raíces.

No hubo espacio para el descanso, porque poco tiempo después, Los Carabajal fueron ovacionados ante cada chacarera característica. El anfiteatro se convirtió en un patio de tierra gigante con baile, pedido de bises y esas canciones que “sabemos todos”.

Después del último show de esta edición de tropillas entabladas, Ceibo trajo su música, a esa altura ante un campo colmado.

Luego vino el “Manserazo” de cada año y apareció en escena “El Indio” Lucio Rojas con su chacarera del monte. “Yo soy el Indio”, “Marca borrada”, “Flor del Monte” y “Jurabas Tú”, fueron algunos de los temas que desfilaron en su repertorio jesusmariense. Hasta se hizo tiempo para invitar a David Gómez, Christian Herrera y Paquito Ocaño en el cierre del show.

Pasadas las 3.30 de la madrugada, un renovado Ulises Bueno se brindó al cien por cien con su cuarteto característico y algo más.

A dos montas de revelar campeones

Este jueves se desarrolló la séptima jornada del Campeonato Nacional de Jineteada.

En Bastos con Encimera, sigue puntero Gustavo Gardiner (Buenos Aires), que hizo una monta de 6 puntos.

Se acercó Alexis Zabala (San Luis), que con 9 puntos que sumó, acortó distancias y se ubicó en segundo lugar del acumulado.

Ostheguy (Capital Federal), que era el escolta, no pudo aguantar los 12 segundos y cayó al 7º lugar.

En Gurupa Sureña, las mejores montas fueron de jinetes que no están en los primeros lugares del acumulado.

De los tres que pelean el título, este jueves Dante Bonetto (San Luis) sumó 6.99; Luciano Cachullani (Jujuy) obtuvo 6; y Aldredo Ramos (La Pampa), 5.

En Crina Limpia, Romario Arce Ferreyra (Jesús María) volvió a escaparse y sacó más de nueve puntos al nuevo escolta, Joaquín Cisnero (La Pampa), que metió la mejor monta de la tarde (9 puntos).

En esta categoría no hubo cambios en los primeros cinco puestos que habían quedado del miércoles.

Este viernes, la jineteada comenzará a las 18 y finalizará a las 20, aproximadamente.

Acumulado de Bastos con Encimera

Gustavo Gardiner (Buenos Aires): 51.31 Alexis Zabala (San Luis): 49.65 Luis Prátula (Mendoza): 46.97 Gustavo Riquelmez (Río Negro): 43.98 Juan Cruz Córdoba (Santa Fe): 43.31

Acumulado de Gurupa Sureña

Luciano Cachullani (Jujuy): 50.32 Alfredo Ramos (La Pampa): 48.31 Dante Bonetto (San Luis): 45.97 Fernando Agüero (Mendoza): 43.97 Tercilio Paz (Córdoba): 36.97

Acumulado de Crina Limpia

Arce Ferreyra (Jesús María): 51.66 Joaquín Cisnero: La Pampa): 42.33 Gastón García (Formosa): 40.33 Gerardo Deniz (Corrientes): 38.99 Nahuel Perrone (Buenos Aires): 38.66

Acumulado por delegaciones

Buenos Aires: 122.94 La Pampa: 122.63 San Luis: 114.60 Jesús María: 113.28 Jujuy: 110.97