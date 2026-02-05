FNA: Para las actividades en el Autódromo solo se abonará el acceso con vehículos

La organización de la 33ª Fiesta Nacional del Automovilismo dio a conocer una modificación para las actividades que se realizarán durante el sábado y domingo. Se determinó que el acceso al Autódromo Juan Manuel Fangio será gratuito para peatones, en tanto, el ingreso de vehículos tendrá un valor de $10.000.

Asimismo, se informa que dentro del predio funcionarán 2 food trucks solidarios, cuyos ingresos serán destinados a:

Protección a la Infancia, para colaborar con la difícil situación económica que atraviesa la institución.

Cooperadora del Hospital Municipal, con el objetivo de recaudar fondos para mejorar las comodidades de la guardia pediátrica.

Recomendaciones para el público:

Mantener una correcta hidratación durante toda la jornada.

No encender fuego bajo ninguna circunstancia.

Prestar atención ante la posible presencia de ofidios en la zona.

Circular únicamente por los caminos establecidos dentro del predio.

Evitar subir a la sierra, respetando las indicaciones del personal afectado al operativo.

CRONOGRAMA:

SÁBADO 7 DE FEBRERO

Autódromo Juan Manuel Fangio

08.00 hs – Correcaminata 3K – 5K – 10K

09.00 hs – Apertura y acreditaciones

09.30 hs – Multimarcas

09.50 hs – Kanguro Team

10.10 hs – Multimarcas

10.30 hs – Autos clásicos del Museo JMF

10.50 hs – Espacio Romera Hnos. Volkswagen

11.10 hs – Crespi Fórmula Concept

11.30 hs – Lotus

11.50 hs – Crespi Fórmula Concept

12.10 hs – Espacio Ford Balcarce

12.30 hs – Kanguro Team

12.50 hs – Multimarcas

13.10 hs – Categorías Zonales

13.30 hs – Fangio Challenge

18.30 hs – Llegada de las Glorias del TC y de los Inmortales del TC

Kartódromo Juan Manuel Fangio

16.00 hs – Desafío Fórmula E

16.30 hs – Copa Confraternidad Argentina – Chile

DOMINGO 8 DE FEBRERO

Autódromo Juan Manuel Fangio

09.30 hs – Autos antiguos

10.00 hs – Inmortales del TC

10.30 hs – Crespi Fórmula Concept

10.50 hs – Espacio Romera Hnos. Volkswagen

11.10 hs – Glorias del TC

11.30 hs – Categorías Zonales

11.50 hs – Desafío Fórmula

12.10 hs – Inmortales

12.30 hs – Glorias del TC e Inmortales del TC

12.50 hs – Multimarcas

13.30 hs – Fangio Challenge

Kartódromo Juan Manuel Fangio

16.30 hs – Copa Confraternidad Argentina – Chile.