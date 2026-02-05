FNA: Para las actividades en el Autódromo solo se abonará el acceso con vehículos

La organización de la 33ª Fiesta Nacional del Automovilismo dio a conocer una modificación para las actividades que se realizarán durante el sábado y domingo. Se determinó que el acceso al Autódromo Juan Manuel Fangio será gratuito para peatones, en tanto, el ingreso de vehículos tendrá un valor de $10.000.
Asimismo, se informa que dentro del predio funcionarán 2 food trucks solidarios, cuyos ingresos serán destinados a:
Protección a la Infancia, para colaborar con la difícil situación económica que atraviesa la institución.
Cooperadora del Hospital Municipal, con el objetivo de recaudar fondos para mejorar las comodidades de la guardia pediátrica.
Recomendaciones para el público:
Mantener una correcta hidratación durante toda la jornada.
No encender fuego bajo ninguna circunstancia.
Prestar atención ante la posible presencia de ofidios en la zona.
Circular únicamente por los caminos establecidos dentro del predio.
Evitar subir a la sierra, respetando las indicaciones del personal afectado al operativo.
CRONOGRAMA:
SÁBADO 7 DE FEBRERO
Autódromo Juan Manuel Fangio
08.00 hs – Correcaminata 3K – 5K – 10K
09.00 hs – Apertura y acreditaciones
09.30 hs – Multimarcas
09.50 hs – Kanguro Team
10.10 hs – Multimarcas
10.30 hs – Autos clásicos del Museo JMF
10.50 hs – Espacio Romera Hnos. Volkswagen
11.10 hs – Crespi Fórmula Concept
11.30 hs – Lotus
11.50 hs – Crespi Fórmula Concept
12.10 hs – Espacio Ford Balcarce
12.30 hs – Kanguro Team
12.50 hs – Multimarcas
13.10 hs – Categorías Zonales
13.30 hs – Fangio Challenge
18.30 hs – Llegada de las Glorias del TC y de los Inmortales del TC
Kartódromo Juan Manuel Fangio
16.00 hs – Desafío Fórmula E
16.30 hs – Copa Confraternidad Argentina – Chile
DOMINGO 8 DE FEBRERO
Autódromo Juan Manuel Fangio
09.30 hs – Autos antiguos
10.00 hs – Inmortales del TC
10.30 hs – Crespi Fórmula Concept
10.50 hs – Espacio Romera Hnos. Volkswagen
11.10 hs – Glorias del TC
11.30 hs – Categorías Zonales
11.50 hs – Desafío Fórmula
12.10 hs – Inmortales
12.30 hs – Glorias del TC e Inmortales del TC
12.50 hs – Multimarcas
13.30 hs – Fangio Challenge
Kartódromo Juan Manuel Fangio
16.30 hs – Copa Confraternidad Argentina – Chile.