Fuerte choque en avenida Centenario y 35: tres heridos

En la tarde de este martes se registró un accidente de tránsito en la intersección de avenida Centenario y calle 35, donde colisionaron dos automóviles: un Volkswagen Gol Trend y un Chevrolet Prisma.

Según se pudo saber en el lugar del hecho, el Volkswagen circulaba por avenida Centenario, mientras que el Chevrolet giraba en dirección a esa arteria, momento en el cual ambos vehículos impactaron.

Como consecuencia del siniestro, tres personas —un adulto y dos menores— fueron trasladadas al Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” por una ambulancia del SAME.

En tanto, ambos rodados presentaron importantes daños materiales en la parte frontal. En el lugar trabajaron también agentes del área de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal.