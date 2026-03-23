lunes 23, marzo, 2026

Fútbol: habrá un homenaje al Bombero Fabián Sierra, recientemente fallecido

El próximo sábado se vivirá una tarde especial en el Estadio “Antonio Cerono”, donde habrá actividad futbolística desde las 13:30 con la participación de distintas categorías del fútbol local.

La programación continuará a las 15:30 con el encuentro entre Amigos Unidos y Agrarias FC, en la previa del arranque del Torneo local.

Más tarde, a las 16:30, se llevará a cabo un partido homenaje a Fabián Sierra, Bombero Voluntario, Jefe del Destacamento de San Agustín y cuartelero, en reconocimiento a su compromiso y labor con la comunidad.

La entrada general tendrá un valor de 3.000 pesos y durante toda la jornada habrá servicio de cantina para el público asistente.

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