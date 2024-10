Golpeó a su ex pareja: también recibió un golpe una empleada del Servicio local

En las últimas horas, personal de la Estación de Policía Comunal concretó la aprehensión de un hombre, quien golpeó a su ex pareja y a una mujer del Servicio local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, quien pretendió evitar la agresión.

Los efectivos fueron alertados que en el Servicio local, calles 18 y 7, un masculino se encontraba agrediendo a su ex pareja.

Tras el rápido accionar del personal policial y gracias al aviso prematuro del Centro de Monitoreo, acudieron al lugar donde se entrevistaron con el personal del Servicio local, quienes indicaron que el hombre se había puesto violento con su ex pareja por un episodio que había sufrido un hijo que poseen en común. Luego de esta situación, el hombre comenzó a propinarle golpes a la ex pareja y en el forcejeo golpeó en el rostro a una empleada del Servicio, la cual intervino para cesar la violencia del masculino.

Por todo esto, se le dio intervención a la Fiscalía en Flagrancias, a cargo de la Dr. Marcelo Yanes Urrutia del Departamento Judicial de Mar del Plata, quien dispuso que se lo notifique de la formación de causa por el delito «Lesiones en contexto de violencia de género”. Posteriormente fue derivado a la Unidad 44 de Batán.

