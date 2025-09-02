Gran experiencia para categorías formativas

Desde la Escuela Municipal de Básquet, de la Subsecretaría de Deporte, se avanza con un plan integral de desarrollo de los más pequeños en la integración en este deporte. Con ese objetivo, el profesor Santiago Masdén concurrió a la ciudad de Mar del Plata para participar de un encuentro con Unión y Once Unidos que se desarrolló en las amplias instalaciones de este último.

Se trata de unos cuarenta chicos y chicas de la Escuela Municipal y del Mini Club de Básquet pertenecientes a las categorías Escuelita, Pre mini y Mini.

Fue una experiencia muy enriquecedora para muchos niños y niñas que están dando sus primeros pasos en este juego de equipo. Sirvió para que pudieran tener contacto con pares de otra ciudad y, de esa manera, comenzar a sumar hábitos de competencia.