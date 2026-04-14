martes 14, abril, 2026

Habilitaron el 107

El número de emergencias 107 del Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” se encuentra operativo y disponible para la atención de urgencias. Ante cualquier eventualidad, se solicita a la comunidad comunicarse a través de esta línea.

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