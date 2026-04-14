Habilitaron el 107 El número de emergencias 107 del Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” se encuentra operativo y disponible para la atención de urgencias. Ante cualquier eventualidad, se solicita a la comunidad comunicarse a través de esta línea. Comparte esto: Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Me gusta esto:Me gusta Cargando... 14 abril, 2026 0 16 @puntonuevebalcarce 9.313 Seguidores Seguir Interés General La entrega de mercadería comenzará el próximo lunes 20 14 abril, 2026 Policiales Colisión entre motos: no hubo heridos 14 abril, 2026 Automovilismo No vendrían las TC Pick Up en mayo a Balcarce Deportes Vuelve la pasión del Mountain Bike al cerro «El Triunfo» Política Piden declarar la emergencia social, sanitaria y económica en Balcarce Política El Colegio de Médicos advirtió por el riesgo de colapso en la atención de jubilados Policiales Fuego en sierra La Vigilancia