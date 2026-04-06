Ignacio Bianchini se consagró campeón de Primera División en Villa Gesell

El pasado sábado 4 de abril se llevó a cabo en la ciudad balnearia de Villa Gesell el torneo aniversario del Qi Dragon Club, que celebró sus tres años de vida con una competencia puntuable para el circuito TMT (Tenis de Mesa para Todos). El evento reunió a 96 jugadores de toda la región, con una destacada presencia de deportistas de Capital Federal y una nutrida delegación de Balcarce representando al Club Top Serrano Balcarce.

La actividad comenzó el viernes 3 desde las 10 con las divisionales 7ª, 6ª y 5ª, mientras que el sábado 4 fue el turno de 4ª, 2ª y el cierre con la Primera División, donde se vivieron los encuentros de mayor nivel competitivo.

En Cuarta División, Fausto Bosatta y Felipe Costa tuvieron una destacada actuación, ambos clasificando primeros en sus respectivos grupos y alcanzando los cuartos de final.

En Segunda División, Joaquín Álvarez se quedó con el primer lugar en su grupo y también llegó a cuartos de final. Por su parte, Fausto Gómez, Felipe Costa y Fausto Bosatta avanzaron como segundos en sus zonas; Gómez y Bosatta alcanzaron los octavos de final, mientras que Costa quedó eliminado en dieciseisavos.

El punto más alto del torneo llegó en la Primera División, donde el balcarceño Ignacio Bianchini se consagró campeón tras una actuación impecable. Bianchini dominó su grupo y avanzó con solidez en las instancias eliminatorias. En semifinales protagonizó un intenso duelo ante su hermano, Nicolás Bianchini, a quien derrotó tras un partido muy disputado.

Ya en la final, Ignacio se enfrentó al local Mauro Rossi en un encuentro de alto nivel técnico. El representante de Balcarce se impuso por 3-1, coronándose campeón invicto de la máxima categoría.

Nicolás Bianchini también tuvo una destacada performance, logrando el tercer puesto tras caer en semifinales, mientras que Joaquín Álvarez completó el podio al alcanzar la otra semifinal, donde fue derrotado por Rossi en un ajustado 3-2.

El circuito TMT tendrá su próxima cita el domingo 12 de abril en la ciudad de Balcarce, en el gimnasio “La Cuna del Quíntuple”, donde se disputarán competencias desde 3ª hasta 7ª división.