Incertidumbre en el karting regional: ponen en venta el Kartódromo Internacional “Ciudad de Mar del Plata”

El automovilismo zonal atraviesa días de preocupación luego de que, en las últimas jornadas, apareciera el cartel de venta en el Kartódromo Internacional “Ciudad de Mar del Plata”, considerado el principal escenario para el karting de competición en la región.

El predio, gestionado por la Asociación Zonal de Karting Mar y Sierras (AZK), está ubicado sobre la autovía 2, a la altura del kilómetro 392,6, en la zona de Camet. Se trata de un espacio emblemático para la disciplina en la provincia de Buenos Aires, reconocido por su trazado técnico y exigente, apto tanto para los más pequeños que se inician en la categoría Escuela como para pilotos experimentados de las divisionales Senior y Master.

La colocación del cartel generó una fuerte incertidumbre en todo el ambiente: corredores, equipos, familias y formadores que dependen del circuito tanto para la competencia oficial como para las pruebas libres. Además, impacta directamente en los jóvenes que dan sus primeros pasos en la actividad dentro de la escuela del kartódromo.

El fin de semana pasado, incluso, se disputó allí la primera fecha del campeonato 2026 de la AZK Mar y Sierras, en medio de un clima de inquietud por el futuro del predio. Las cinco hectáreas que conforman el complejo fueron puestas a la venta, lo que encendió las alarmas en toda la comunidad deportiva.

A diferencia de los circuitos recreativos, el kartódromo de la ruta 2 es sinónimo de competencia real. A lo largo de los años, ha sido semillero de talentos que luego dieron el salto a categorías de primer nivel como el Turismo Carretera y el Turismo Nacional.

No obstante, fuentes cercanas al ámbito indicaron que la situación no es completamente nueva. Según señalaron, el predio ha atravesado múltiples cambios de gestión y, en rigor, “siempre estuvo en venta”, aunque ahora la diferencia es la visibilidad pública del anuncio.

Mientras tanto, el calendario deportivo continúa. La segunda fecha del campeonato se disputará los días 2 y 3 de mayo en el Kartódromo de San Cayetano, a la espera de definiciones sobre el futuro de uno de los escenarios más importantes del karting bonaerense.