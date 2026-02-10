INTA: Hay demoras en nombrar al Consejo Directivo

El triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023 marcó un quiebre en la orientación del Estado nacional. El reordenamiento macroeconómico y la promesa de aplicar la ya célebre “motosierra” sobre el gasto público se convirtieron rápidamente en ejes del nuevo gobierno. Sin embargo, el avance de esa lógica no fue inmediato ni homogéneo en todos los organismos estatales.

En el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), técnicos y directivos de distintas regiones del país atravesaron los primeros meses del nuevo ciclo político con una mezcla de expectativa y alerta. Desde la asunción del primer responsable del área agropecuaria de la administración libertaria, Fernando Vilella, la “guardia alta” se convirtió en una constante.

En diciembre de 2023, en su primera aparición pública vinculada al cargo —aún antes de ser formalmente designado— Vilella delineó una definición que anticipó debates posteriores: “En el INTA hay que generar un programa de trabajo, y en mi manera de ver, la extensión es un área en la que tenemos que trabajar mucho, que atienda a los objetivos originarios del INTA”. En ese mismo planteo dejó abierta una discusión sensible hacia el interior del organismo: “Hay otros que se fueron mezclando en el tiempo, que tienen que ver más con la acción social que con la producción o la tecnología agropecuaria. Esa es una discusión que hay que dar”.

El INTA en la era Milei

En ese contexto político se resolvió que la conducción del Instituto quedara en manos de Juan Cruz Molina Hafford y María Beatriz Giraudo. La dupla no logró consolidarse en el tiempo: Molina Hafford presentó su renuncia en octubre de 2024, mientras que Giraudo continuó como vicepresidenta durante la presidencia de Nicolás Bronzovich hasta julio del año pasado, cuando fue designada al frente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La salida de Molina Hafford activó movimientos internos. En lo que algunos interpretaron como un intento de blindaje institucional, desde distintas regionales del país comenzaron a exhibir resultados, experiencias y aportes concretos del INTA al entramado productivo local.

Un relevamiento realizado en Estaciones Experimentales de Mendoza y San Juan dio cuenta de esa estrategia: las conducciones locales pusieron el foco en la sinergia efectiva entre la investigación pública y las inversiones privadas, mostrando desarrollos aplicados y vínculos activos con el sector productivo.

Escenas similares se repitieron en eventos de alcance nacional y regional, como Expoagro, en Buenos Aires, y Agronea, en Chaco. Allí, técnicos al frente de investigaciones en genética —reconocidos por la industria y con fuerte anclaje territorial— mostraron avances y resultados, aunque sin disimular una preocupación creciente por la fragilidad laboral y la incertidumbre institucional que atraviesa al organismo.

Entre definiciones políticas aún en disputa y una reconfiguración del rol del Estado en marcha, el INTA transita la era Milei intentando reafirmar su lugar histórico en el sistema productivo, mientras espera señales más claras sobre el alcance real de la motosierra.