José «Bocha» Ciantini: «Estoy dando batalla para ganarla»

Hace poco más de una semana, el expiloto de TC, el balcarceño José “Bocha” Ciantini hizo un conmovedor relato a través de las redes sociales. Decidió compartir con sus seguidores que le diagnosticaron cáncer de páncreas.

A partir de entonces comenzó a correr “una nueva carrera”. Sometido a los cuidados médicos y aferrado a una enorme entereza y fuerza a partir de la contención familiar y las innumerables muestras de cariño es como el “Bocha” lleva adelante un tratamiento.

En la noche del viernes, durante el desarrollo de la Fiesta Nacional del Automovilismo, el querido expiloto dialogó con Radio 100.9. “Ante cualquier adversidad que le presente la vida a uno, la primera forma de empezar un tratamiento, cuando una tiene un diagnóstico como en mi caso, es afrontar la realidad”.

Contó que “mucha gente se había enterado que había sido intervenido quirúrgicamente y que se iba a develar lo que me estaba pasando. Y es por eso que decidí hacerlo público”.

Admitió que esta situación “representa un gran desafío. Estamos haciendo todo lo que está a mi alcance en la cuestión médica. Y todo lo que no sea ciencia y tenga que ver con la fe y la esperanza, también lo voy a hacer”.

Sostuvo también que se está cuidando con la alimentación. “Recibí con mucho agrado un llamado de Oreste Berta, quien me pasó una dieta. A él hace 19 años le detectaron dos cánceres sin ningún tipo de cura. Estoy dando la batalla para ganarla.

¿Cómo influyen en lo personal las innumerables muestras de cariño y amor recibidas en estos días?

«La verdad que es difícil porque a veces uno no está preparado para tanto cariño. Es increíble todo lo que estoy recibiendo. Del ambiente automovilístico, ni hablar. Me costaría decirte un piloto que no me llamó. También otros deportistas, políticos, integrantes del espectáculo, empresarios, etc. En fin, es lo que uno ha cosechado en esta vida», finalizó Ciantini.