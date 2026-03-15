Juan Esteban Dimuro logró su primer triunfo en el TSC

Con una actuación contundente, rápida y muy prolija a la hora de definir la carrera, Juan Esteban Dimuro alcanzó este domingo su primera victoria como piloto del Turismo Special de la Costa.

Una apuesta estratégica del equipo al momento de la clasificación lo dejó en la pole position, situación que le permitió largar desde el primer lugar en la manga de pilotos titulares.

Desde el inicio de la competencia, el piloto de Balcarce tomó el control de las acciones y marcó el ritmo de la carrera. Sin embargo, con el correr de las vueltas apareció la presión de Nahuel Morón, quien en reiteradas ocasiones intentó encontrar un espacio para superarlo.

A pesar de los intentos, Dimuro se mostró firme en defensa y no dejó huecos. El momento más tenso llegó sobre el final, cuando ambos autos salieron prácticamente apareados de la curva del barrio Belgrano. Allí, el balcarceño logró sostener la cuerda y defender correctamente la posición. Morón entendió que el riesgo de un toque podía perjudicar a ambos y optó por colocarse detrás de la Chevy N°3.

De esta manera, Dimuro se quedó con la segunda final del domingo. Morón, ganador de la primera competencia de la jornada, finalizó en el segundo lugar, mientras que el tercer puesto fue para el piloto de Tandil, Ariel Durán.

«No tengo palabras para expresar tanta alegría. Sabía que en algún momento podía llegar la victoria. Este día no lo voy a olvidar jamás», expresó Dimuro.