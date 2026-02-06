Kiara Ponce, en Radio 100.9 tras consagrarse con el Fangio de Oro

En el marco de su consagración como deportista destacada del año 2025, Kiara Ponce visitó los estudios de Radio 100.9, luego de recibir el Fangio de Oro, el máximo reconocimiento de la Fiesta del Deporte.

La joven karateca de 20 años, que viene de protagonizar un año sobresaliente en Colombia, remarcó el esfuerzo que implica el alto rendimiento y el camino que debe transitar un deportista para llegar a instancias como un Nacional, un Panamericano o clasificar a un Mundial. En ese sentido, puso especial énfasis en las largas horas de entrenamiento, la constancia y el orden que mantiene en su vida cotidiana.

“Este es el premio que pone en relevancia todo el esfuerzo que hago en lo personal y lo familiar. Mientras curso la carrera en la Universidad, le debo sumar el entrenamiento diario”, expresó Ponce durante la entrevista.

De cara a la nueva temporada, Kiara adelantó que este año comenzará a competir en primera, dejando atrás una etapa marcada por numerosos logros en categorías menores. “Ahora encaramos el verdadero profesionalismo en el deporte, aunque el año anterior ya tuvimos peleas con competidores de primera”, explicó.

Sobre el Fangio de Oro, señaló que se trata de un reconocimiento muy especial, ya que era el único premio que le faltaba en su trayectoria. “La verdad no consideraba que lo podía ganar, aunque sabía que tenía chances. Había otros deportistas que también habían hecho lo suyo para obtener el premio, así que feliz”, sostuvo.

Finalmente, Ponce pidió que se valore el trabajo de todos los deportistas. “Atrás de todos los ternados y de los que no lo están hay un esfuerzo muy grande. De tiempo, de dejar cosas familiares, de competencias y de sueños en el deporte”, concluyó.