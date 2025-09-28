Kiara Ponce se consagró campeona panamericana de karate en Colombia

La karateca balcarceña Kiara Ponce obtuvo el primer puesto en kumite individual en el Campeonato Panamericano de Karate JKA, que se llevó a cabo en el Coliseo Cubierto de la Unidad Deportiva El Salitre, ubicado en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, Colombia.

Ponce representó a la Selección Argentina en la categoría femenina de 19 a 20 años. En la disciplina de kata (formas), finalizó en la quinta posición. En kumite (combate), logró la medalla de oro y el título de campeona panamericana.

El certamen reunió a competidores de distintos países del continente y se desarrolló bajo la organización de la Japan Karate Association.