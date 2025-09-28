10.3 C
Balcarce
domingo 28, septiembre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Kiara Ponce se consagró campeona panamericana de karate en Colombia

La karateca balcarceña Kiara Ponce obtuvo el primer puesto en kumite individual en el Campeonato Panamericano de Karate JKA, que se llevó a cabo en el Coliseo Cubierto de la Unidad Deportiva El Salitre, ubicado en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, Colombia.

Ponce representó a la Selección Argentina en la categoría femenina de 19 a 20 años. En la disciplina de kata (formas), finalizó en la quinta posición. En kumite (combate), logró la medalla de oro y el título de campeona panamericana.

El certamen reunió a competidores de distintos países del continente y se desarrolló bajo la organización de la Japan Karate Association.

0
9
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.