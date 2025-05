La Cámara de Comercio impulsa la unión de negocios barriales

Ante el significativo y celebrado crecimiento de pequeños “centros comerciales” en distintos sectores de la ciudad y con la intención de incrementar el posicionamiento de los mismos no solo en los barrios a los que pertenecen sino a la comunidad toda, la Cámara de Comercio propone una iniciativa que entiende podría ser una herramienta de valor para poder sumar clientes.

La misma sería la unión de todos los comercios de cada sector a fin de organizar la realización de eventos y además impulsar sorteos y/o descuentos especiales para sus potenciales compradores.

El sistema apuntaría a organizarse para establecer un diagrama de realización de dichas actividades a fin de que las mismas no coincidan en las mismas fechas.

Para tal fin, lo que se sugiere es que cada sector designe un delegado para, posteriormente, generar encuentros en los que los referentes de dichas barriadas compartan propuestas e inquietudes y puedan diagramar los eventos de manera que resulten beneficios para todos. Asimismo, la Cámara ofrece sus instalaciones para la realización de las reuniones de delegados así como el acompañamiento en las iniciativas que en las mismas se puedan generar.

Demás está decir que la propuesta es para todos los comercios, sean sus titulares socios o no de esta entidad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...