La Cámara de Comercio suma su reclamo por el estado de las banquinas en la autovía 226

El deplorable estado de las banquinas de la autovía 226, con pastizales de gran altura evidenciando una prolongada falta de mantenimiento obstaculizando la visibilidad y generando un riesgo ante la necesidad de quienes transitan por dicha ruta de parar sobre la banquina (que en gran parte de la autovía no existe) ha dado lugar a numerosos reclamos.

Las quejas provenientes no solo desde Balcarce sino de Mar del Plata y de todos los usuarios de esta ruta se han multiplicado ante la falta de respuesta a los pedidos de solución a las mismas.

La Cámara de Comercio e Industria, atenta a la problemática y los inconvenientes que ésta genera, suma su firme pedido a la empresa Corredores Viales S.A., concesionaria encargada del peaje de la Ruta Nacional 226, para que dé, a la brevedad posible, inmediata solución a la misma, remarcando que es la única vía de conexión entre Balcarce y Mar del Plata, que se debe abonar el correspondiente peaje sin que exista un camino alternativo (que debería existir como opción) y que la citada empresa no brinda la debida contraprestación acorde.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...