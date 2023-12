La Cooperativa advierte sobre posibles estafas por cortes

La Cooperativa Eléctrica advierte a sus socios sobre posibles engaños y/o estafas mediante falsos anuncios por cortes de servicio a través de llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp.

Se recuerda a la población que los cortes de servicio son anunciados a través de los medios tradicionales de comunicación y en las redes sociales oficiales de la institución. Desde la entidad no se solicitan datos personales ni códigos de verificación.

A medida que la tecnología avanza, cada vez surgen estafas más ingeniosas y elaboradas a nivel técnico. Casos recientes dejan en evidencia que los estafadores se hacen pasar por emisores de confianza para acceder a datos confidenciales.

Es por eso que se recomienda no entregar datos personales vía mensaje, redes o llamadas a pesar de que el remitente le ofrezca seguridad. Al mismo tiempo se sugiere no descargar ni abrir archivos que provengan de contactos sospechosos.

