La Corte Suprema ratificó la condena a Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes 10 de junio la condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa Vialidad, que investigó el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante sus mandatos como presidenta.

Qué resolvió la Corte

El fallo fue unánime: los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos extraordinarios presentados por la defensa de Cristina Kirchner y de otros imputados, como el empresario Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López. Con esta decisión, la condena dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2 queda definitivamente firme.

La Corte no analizó el fondo del caso, sino que consideró que no existían argumentos suficientes para revisar la sentencia de las instancias anteriores.

De qué se la acusa

La causa investigó la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz, la mayoría inconclusas o con sobreprecios, a favor del empresario Lázaro Báez, considerado un socio comercial de la familia Kirchner. Los fiscales sostuvieron que existió una estructura de corrupción sistemática que desvió fondos del Estado mediante licitaciones direccionadas.

Cristina Kirchner fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, aunque fue absuelta por el cargo de asociación ilícita.

¿Cristina va presa?

Ahora que la condena está firme, el Tribunal Oral Federal N°2 deberá ejecutar la sentencia. Sin embargo, es muy probable que se le conceda prisión domiciliaria, ya que tiene 72 años y no existen antecedentes penales previos. La decisión final quedará en manos del juez Jorge Gorini, quien podría convocar a la exmandataria en los próximos días.

Cristina no cuenta actualmente con fueros parlamentarios que la protejan, ya que no ejerce ningún cargo público.

Impacto electoral: queda inhabilitada

Uno de los efectos inmediatos del fallo es que Cristina Kirchner queda legalmente impedida de ser candidata en las elecciones legislativas de este año. La ratificación de la inhabilitación llegó antes del cierre de listas, por lo tanto, no podrá postularse a ningún cargo.

En sus últimas apariciones públicas, había dejado abierta la posibilidad de “ponerse al frente de una propuesta electoral”, lo cual ya no será posible.

La reacción de Cristina

Horas después de conocerse el fallo, Cristina Kirchner publicó un mensaje en redes sociales y luego encabezó un acto del Partido Justicialista en La Plata. Allí afirmó: “Estar presa por defender los intereses del pueblo es un certificado de dignidad. Me condenaron sin pruebas porque no me perdonan haber empoderado a los que nunca tuvieron nada”.

También acusó a la Corte de actuar como parte de un “sistema mafioso judicial y político”.

Cómo sigue la causa

En los próximos días, el tribunal deberá notificar formalmente a la expresidenta para que comience a cumplir su condena.

a la expresidenta para que comience a cumplir su condena. Se espera que su defensa solicite prisión domiciliaria , que podría ser otorgada rápidamente por la edad y el estado de salud.

, que podría ser otorgada rápidamente por la edad y el estado de salud. Cristina aún puede acudir a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero esto no detiene la ejecución de la pena en el país.