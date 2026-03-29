La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNMDP se posiciona entre las mejores del mundo en el Ranking QS 2026

La Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) se destaca en el escenario académico internacional a partir de los resultados del Ranking QS 2026 por disciplinas, uno de los indicadores más reconocidos a nivel global.

El ranking, elaborado por la consultora Quacquarelli Symonds, constituye una de las principales herramientas de evaluación comparativa de la educación superior, analizando miles de programas universitarios en más de 90 países y en múltiples áreas del conocimiento.

La metodología del ranking se basa en indicadores vinculados a la calidad académica y el impacto científico, entre los que se destacan la reputación académica, la red internacional de investigación, la cantidad de citas por artículo y el índice H, variables que permiten medir tanto el reconocimiento institucional como la producción científica.

Particularmente, las disciplinas vinculadas a las ciencias agrarias ligadas a la UNMDP se posicionan en el rango 300–350 a nivel mundial, lo que evidencia el nivel de excelencia alcanzado en este campo específico. Este desempeño fortalece el reconocimiento de la Facultad de Ciencias Agrarias como un actor estratégico en la formación de profesionales vinculados al sistema agroalimentario y al desarrollo sostenible.

Los resultados reflejan el compromiso sostenido de la Facultad con la calidad académica, la investigación y la vinculación con el territorio, pilares fundamentales para dar respuesta a los desafíos actuales del sector productivo.

Actualmente, dicha unidad académica cuenta con carreras de pregrado como las Tecnicaturas en Industrias de Bebidas y Producciones Vegetales Intensivas. En tanto, entre las de grado se encuentran Ingenería Agraria y las Licenciaturas en Producción Vegetal, Producción Animal y en Ciencia y Tecnología de Alimentos.

De este modo, la Facultad de Ciencias Agrarias continúa consolidando su proyección institucional y su aporte al desarrollo regional y nacional, en el marco de una universidad pública de excelencia.