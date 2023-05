La falta de limpieza en la ciudad preocupa a concejales

El servicio de Barrido y Limpieza comenzó a ser cuestionado por los vecinos, no sólo por el cobro correspondiente, sino además por la falta de limpieza que se evidencia en muchos lugares de la ciudad.

Por un lado, se concreta el barrido manual en algunos sectores y en otros no. También, vale destacar, que en aquellos lugares donde no se efectúa el barrido manual, la Municipalidad se había comprometido a efectuarlo con la barredora municipal, la cual no siempre funcionó de acuerdo a las exigencias. Inclusive, el propio Intendente Municipal, Esteban Reino, señaló luego de la presentación de maquinaria en plaza Libertad, que en forma urgente, se debía comprar otra, porque la que se usaba cumplió su ciclo.

La realidad, es que por una cuestión de costos, el Ejecutivo habría reducido el barrido manual, argumentando que ese trabajo lo cumpliría la propia barredora.

En diálogo con Radio 100.9, el concejal del Frente de Todos, Martín Pérez, señaló que muchos vecinos estarían pagando el servicio de barrido que debería efectuar la barredora, cuestión que no se cumple, debido a que la máquina hace al menos cuatro meses que no funciona.

“Si bien aumentó la recolección de residuos por parte de la empresa, también debemos señalar, que hay vecinos que estarían pagando el barrido, sin que este se concrete como corresponde, ya que esa tarea la debería ejecutar la máquina, que hace rato no funciona”, manifestó Pérez.

Según trascendió, el Ejecutivo, con el objetivo de ahorrar en el barrido manual de algunas arterias, se comprometió a que ese trabajo lo haría la barredora, la cual ya no está en funcionamiento y por otra parte, nunca funcionó correctamente.

“Los vecinos deben corroborar en sus facturas que es lo que están pagando. Si pagan barrido y no se efectúa, se lo deberían descontar. Ante ello, deberían formalizar el reclamo correspondiente”, finalizó Pérez.