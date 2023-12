«La Movediza»: dura carta contra Reino por incumplimiento de trabajos en el barrio

Alrededor de 60 vecinos del sector del barrio “La Movediza” enviaron una nota al Intendente Municipal, Esteban Reino y una copia a los integrantes del Concejo Deliberante debido al incumplimiento de las obras programadas en el sector, según las cuales habrían sido abonadas por los vecinos.

La carta, que contiene un detalle pormenorizado de las obras inconclusas y prometidas por el Ejecutivo, tiene por objetivo poner en conocimiento a la comunidad del accionar político.

Según reza la misiva que llegó a la redacción de Radio 100.9, los reclamos comenzaron en el año 2022 y durante todo el 2023, sin poder cumplir con los objetivos de las obras prometidas, y sin encontrar respuesta por parte de funcionarios municipales.

Por todo ello, los vecinos expresan lo siguiente:

“Luego de muchos años de reclamos formales y distintas reuniones con funcionarios, y luego de exponer por nuestra parte en forma pública el desinterés del Municipio a nuestros reclamos, finalmente a inicios de 2022 se logró suscribir un contrato con el Municipio, en el cual gracias al aporte económico de vecinos, la Comuna se comprometía a realizar trabajos de pavimento, alcantarillado y otros. Lamentablemente debemos decir, dice la nota, que tan solo se cumplió con una parte del mismo (al que los funcionarios se encargaron de darle amplia publicidad), a pesar de haber cobrado el Municipio la totalidad de lo requerido oportunamente.

Durante todo el año 2023 y a pesar de continuar con nuestros reclamos, no solo no se continuaron las obras comprometidas, sino que se levantaron unos pocos metros de asfalto viejo sobre el que los vecinos no estábamos de acuerdo. Además, cuando los funcionarios del área correspondientes aseguraron que la Cooperativa de Electricidad realizaría trabajos de bacheos provisorios, les manifestamos que eso no sucedería, atento a manifestaciones de los propios trabajadores de la Cooperativa. Lamentablemente teníamos razón.

Nos encontramos nuevamente con un año perdido, adeudando el Municipio desde mediados del año 2022, las siguientes obras:

-80 metros de pavimentación de hormigón armado sobre a calle 78 y en la esquina de calle 47 y 78.

-Colocación de tubos y loma de burro en calle 47 entre 80 y 84 (Escuela).

Más allá de lo adeudado contractualmente, el Municipio continúa faltando a la palabra y cada vez que logramos reunirnos con algún funcionario, las evasivas y excusas son una constante sobre los siguientes temas:

-Recolección de residuos. Cualquier vecino puede corroborar lo grotesco que es no solo a la vista sino también al medio ambiente, el estado y mantenimiento de los contenedores instalados en el Cementerio Municipal.

-Mantenimiento del asfalto original existente (lleno no de pozos, sino de cráteres), el cual ya resulta intransitable, además del mantenimiento de los caminos rurales circundantes y colocación de lomos de burro en calle 78 por la gran cantidad de picadas de motos que se realizan en el lugar.

-Deterioro y abandono total de la calle 62 en su tramo lateral al cementerio, en la que fue levantado su asfalto original hace un tiempo atrás. Debe de ser el único lugar en la región que donde existe un asfalto deteriorado, en vez de arreglarlo o hacerlo nuevo, se retrocede y se levanta el mismo para volver a un camino de granza y tierra.

-Recolección de ramas y falta de iluminación en toda la calle 62 entre 39 y 47.

-Falta de instalación de cámara de seguridad comprometida para la esquina de calle 47 y 62.

-Aumento del recorrido del servicio del colectivo hacia el barrio.

-Falta de mantenimiento y actualización de toda la red eléctrica del barrio.

-El control efectivo sobre caballos sueltos, que ya causaron accidentes en la zona.

-La definitiva realización de las escrituras de cada terreno del Barrio denominado McCain.

Los vecinos del Barrio La Movediza, ya no pedimos, sino que exigimos la conclusión inmediata de las obras adeudadas y también de las comprometidas, no solo por lo pagado oportunamente, sino también por lo que corresponde en Tasas Municipales y servicios públicos que abonamos. Sabemos lamentablemente que el Municipio en nuestro caso, reacciona solo cuando se da publicidad al reclamo y para nosotros no es grato llegar a esa instancia, pero no tenemos otra vía. Solo esperamos que esta vez, el cumplimiento de lo aquí requerido, no se demore hasta la oportunidad de realizarse la próxima campaña electoral.