La Municipalidad ofrecerá ayuda a jubilados de PAMI en el trámite digital

Se ofrecerá asistencia a los jubilados afiliados a PAMI en el trámite digital para la solicitud del Subsidio Social, el cual es necesario para el otorgamiento de cobertura en medicamentos.

Además, se brindará apoyo en la gestión de turnos web para presentar documentación adicional en la entidad, en caso de ser requerido.

Este servicio se llevará a cabo en el Hall del Palacio Municipal este viernes 13 de diciembre, en horario de 8:30 a 11:30.

Los jubilados interesados deberán presentarse con la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad.

Receta Electrónica de la medicación solicitada, emitida por el médico de cabecera o especialista, con diagnóstico detallado.

Carné de afiliado de PAMI.

Preferentemente, un correo electrónico para la notificación en el momento de la carga. En caso de no contar con uno, se les asistirá en la creación de una cuenta.

Requisitos para acceder al trámite según PAMI:

Ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. En hogares con un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos totales deben ser menores a tres (3) haberes previsionales mínimos.

No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga al mismo tiempo que a PAMI.

No ser propietario de más de un inmueble.

No tener aeronaves o embarcaciones de lujo.

No poseer un vehículo con menos de 10 años de antigüedad. Los hogares con convivientes con CUD pueden tener hasta un vehículo con menos de 10 años de antigüedad.

No ser titular de activos societarios con capacidad económica plena.

En aquellos casos en los que no se cumpla con los requisitos 1 y 2, pero el costo de los medicamentos represente más del 15% de los ingresos, el afiliado podrá solicitar la cobertura total de medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de excepción. Para ello, se solicitarán los siguientes documentos:

Informe social (Disposición 7339/GPSyC/13).

Escala de vulnerabilidad Socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05).

Revalidación médica.

Si se requiere presentar estos informes, el equipo municipal colaborará en la solicitud de turno web para que el afiliado pueda asistir a PAMI en la fecha y hora asignada.

Veteranos de Malvinas

Los afiliados Veteranos de Guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos, pero igualmente deberán realizar el trámite para solicitar el subsidio por razones sociales.

Este es un esfuerzo conjunto para mejorar el acceso a servicios esenciales para los jubilados de nuestra comunidad.