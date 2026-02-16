Bajó a comprar a un supermercado y le robaron en pleno centro

Un vecino denunció el robo de herramientas en la vía pública en la noche del domingo, en calle 17 entre 18 y 20.

Según relató el damnificado, poco después de las 21 dejó estacionada su camioneta Volkswagen Amarok de color azul en ese sector. Al regresar al vehículo, unos 20 minutos más tarde, luego de efectuar compras, advirtió que autores ignorados habían sustraído un cajón negro marca Stanley que se encontraba en el interior y que contenía diversas herramientas.

El hecho ocurrió frente a un supermercado de la zona, por lo que el propietario del rodado solicitó al comercio acceso a las cámaras de seguridad con el objetivo de identificar a los responsables y tratar de recuperar los elementos sustraídos.

La denuncia fue radicada y se inició una investigación para esclarecer lo sucedido.