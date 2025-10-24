Llegaron al país los repuestos para arreglar el tomógrafo del Hospital

En las últimas horas, Radio 100.9 pudo conocer que ya arribaron al país los repuestos necesarios para reparar el tomógrafo del Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati”.

El equipo había comenzado a presentar fallas hace un tiempo, por lo que se realizaron reparaciones que no resolvieron el inconveniente. Técnicos de la empresa Philips trabajaron en la identificación del problema, tarea que demandó varios análisis. Posteriormente, se solicitaron los repuestos a Holanda, los cuales se encuentran actualmente en la aduana Argentina.

La responsable administrativa del sector, Sofía Gianetti, informó que un representante de la firma confirmó la llegada de los repuestos al país.

“Una vez que se liberen los repuestos de la Aduana llamaremos al ingeniero de la empresa para que realice la reparación correspondiente. Aún no sabemos cuándo podrían llegar. Ojalá sea lo antes posible”, indicó Gianetti.