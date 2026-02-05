Los gremios docentes rechazaron la oferta de recomposición salarial del Gobierno

El reinicio de la negociación paritaria entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios docentes y estatales no logró avances, luego de que los representantes sindicales rechazaran la propuesta oficial de un 2% de aumento salarial para el mes de enero.

La reunión se desarrolló este martes por la mañana y contó con la participación de los sindicatos nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), cuyos referentes calificaron la oferta como “insuficiente” y resolvieron pasar a un cuarto intermedio, a la espera de una nueva convocatoria.

En un segundo encuentro, la misma propuesta fue presentada a los trabajadores de la administración pública comprendidos en la ley 10.430. Al igual que los docentes, los gremios estatales manifestaron su negativa a aceptar el incremento ofrecido, considerando que no alcanza a recomponer la pérdida del poder adquisitivo.

Cabe recordar que durante el mes de enero la Provincia había acordado con los gremios un aumento salarial del 4,5%, correspondiente a los meses de diciembre y enero. Dicho acuerdo fue aceptado por la mayoría de las organizaciones sindicales, con la excepción de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que votó en contra.

Las negociaciones continuarán en los próximos días, en un contexto marcado por el reclamo de los sindicatos de una recomposición salarial acorde a la inflación y al deterioro de los ingresos.