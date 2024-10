Mangoni: “El día que deje el TC me gustaría correr en Mar y Sierras o TSC”

Luego de su participación en la segunda fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera en Paraná, Santiago Mangoni dialogó con Radio 100.9, haciendo un balance de su presente y sus proyectos a futuro. En relación con la actualidad de su carrera, el piloto de Balcarce comentó que ya se están llevando a cabo charlas para garantizar su continuidad dentro de la estructura de Canning Motorsport para la próxima temporada, aunque aún no hay nada definido.

Respecto a la última competencia en Paraná, Mangoni destacó el séptimo puesto como un buen resultado. “Dejamos todo en pista. El séptimo lugar fue positivo porque nos mantiene en la pelea por el campeonato, aunque todavía nos falta la victoria”, expresó el piloto, quien reconoció que el objetivo sigue siendo el triunfo. A pesar de que aún no logró la victoria, Mangoni aseguró que su equipo está trabajando a la perfección, y resaltó que el rendimiento del auto es cada vez mejor: “Estamos muy bien, el auto lo demuestra carrera a carrera. Ganar es la condición, pero si no se da, estamos dejando todo en cada carrera. No habrá nada que reprochar después”.

En cuanto a su futuro dentro del Turismo Carretera, Mangoni no ofreció detalles definitivos, pero todo parece indicar que continuará siendo parte de la estructura de Canning Motorsport. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de seguir otros caminos una vez que termine su ciclo en el TC.

Con un mes cargado de actividades, el piloto fue invitado por Pablo García para participar en San Cayetano del TC del 40, y en la siguiente fecha lo hará junto a Pablo Catania en el TC Rioplatense. Sobre su futuro, Mangoni mencionó: “Cuando termine mi paso por el TC, no sé cuándo será, ojalá pase mucho tiempo. Me gustaría correr en Mar y Sierras o en el Turismo Special de la Costa, donde fui campeón. Son dos categorías a las que sigo permanentemente y a las cuales me gustaría sumarme cuando se haya cumplido un ciclo en el TC”.

En cuanto a la lucha por el campeonato, Mangoni mantiene intactas las esperanzas de quedarse con el título. La próxima cita será en San Nicolás, el 20 de octubre, y luego llegarán las dos últimas del calendario: el 10 de noviembre en Toay y el cierre, el 1 de diciembre, en La Plata. “Es difícil ganar, pero lo vamos a intentar. Lo importante es todo lo que hemos logrado hasta ahora”, concluyó Mangoni, quien se mostró optimista sobre sus posibilidades a pesar de los desafíos que presenta la categoría.