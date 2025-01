Marcio Cunqueiro correrá en el TC 2000 del Atlántico

El Zonal del Atlántico recuperará en esta temporada 2025 a otro representante de nuestra ciudad. Se trata de Marcio Cunqueiro, quien luego de más de un año de estar alejado de las pistas retorna a la actividad, subiéndose a un TC 2000 del Atlántico.

Cunqueiro estará presente con el Ford Focus del CB Racing, auto con exitosa trayectoria en la divisional.

El representante local expresó su entusiasmo frente a este nuevo desafío en el automovilismo deportivo. “Es el auto del equipo de Carlos Berenguer. Me tomó un poco por sorpresa, pero la propuesta es buena y decidí sumarme. Nunca me subí a un TC 2000 del Atlántico, así que vamos a estar probando a mediados de febrero para ver cómo me adapto. Vamos a correr todo el año, con motores de Falchi, el chasis a cargo de Daniel Díaz y el armado general de Andrés Barcellini”.

EL PASO POR VARIAS CATEGORIAS

Marcio Cunqueiro llega al TC 2000 del Atlántico luego de haber pasado por varias divisionales del automovilismo zonal. Su debut fue en el karting, para dar luego el salto a la Monomarca del Atlántico. En esta divisional compitió durante 3 temporadas, ganó 4 carreras y estuvo en la pelea por un campeonato.

Por cuestiones de trabajo se alejó de la actividad durante unos años y retornó a través de la invitación que le realizó su tío Raúl para sumarse como piloto invitado en el Turismo Special de la Costa. En dos ocasiones pudieron subir al podio.

En 2022 decidió participar como piloto titular en el Turismo Special de la Costa y lo hizo a bordo de un Falcon a lo largo de la temporada 2022 y mitad del 2023, cuando por cuestiones presupuestarias debió hacer un alto. Con ese auto ganó tres carreras y subió 12 veces al podio.

También en su trayectoria hay que sumarle un campeonato de verano que llevó adelante el Karting Regional.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...