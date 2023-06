Mariano Mare sería precandidato por el PRO: «Balcarce está mal en varios aspectos»

A 15 días del cierre de listas, Mariano Mare, visitó los estudios de Radio 100.9 para efectuar un análisis de las próximas elecciones y adelantar su posible precandidatura.

“Estamos esperando definiciones de arriba, pero la idea es poder representar a un sector que no se siente identificado con ningún espacio”, señaló Mare.

Sabido es que el dirigente balcarceño ha mantenido reuniones constantes con el equipo de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, y si bien no lo confirmó oficialmente, bajo esa línea se presentaría en una eventual PASO.

Por estas horas, también se aguardan definiciones de la línea electoral del propio Intendente Reino, quien podría intervenir en una hipotética PASO, no sólo con Mare, sino también con Sebastián Pinilla, acompañando a Patricia Bullrich.

Todavía no se conoce que posición tomará el radicalismo y de ahí surge la mayor incógnita para una interna entre el PRO y el propio espacio y que definiría el enfrentamiento de tres candidatos: Reino, Mare y Pinilla.

“Quiero decirle a la gente que pretendo un Balcarce distinto. Las calles están rotas, el bacheo es un desastre, no tenemos terminal, la ciudad está sucia, el sistema de salud está deteriorado y veo que hay muchos vecinos preocupados porque están hartos de pagar impuestos. Quiero terminar con todo eso y mejorar lo que es prioridad para la ciudad”, remarcó Mare.

