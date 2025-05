Más de 100 consultas en el primer día del programa municipal de lotes

Comenzó este lunes en Balcarce la inscripción al programa municipal que ofrece 227 lotes para construcción de viviendas. La convocatoria, destinada a vecinos de la ciudad, registró más de 100 consultas durante la primera jornada en la Dirección de Regulación Dominial, ubicada en el segundo piso del Palacio Municipal.

Los terrenos, distribuidos en una zona comprendida entre las calles 23 y 31, y de 112 a 120, tienen valores que van de 6,5 a 9,5 millones de pesos, de acuerdo a su superficie. El pago se realiza mediante un anticipo de 3,5 millones de pesos y el resto puede abonarse en hasta 18 cuotas. Quienes no posean trabajo registrado deberán pagar el total al contado, aunque también pueden participar del sorteo.

Gonzalo Scioli, Director de regularización dominial, indicó a Radio 100.9, que el objetivo del programa es facilitar el acceso a la tierra a familias que no pueden ingresar al mercado inmobiliario tradicional. “No se trata de una entrega gratuita. Son lotes que se pagan, pero con condiciones que permiten incluir a sectores que hoy no pueden acceder por vía privada”, explicó.

La inscripción estará habilitada durante 15 días corridos a partir del lunes 12 de mayo, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Una vez finalizado el período, el listado de postulantes será elevado al Concejo Deliberante para su validación. Posteriormente se realizará un sorteo público ante escribano, abierto a todos los inscriptos.

El trámite de inscripción puede iniciarse en forma presencial y completarse con envío digital de documentación a través de WhatsApp. Desde el área indicaron que el procedimiento es ágil y se encuentra personal disponible para atender consultas.

El municipio tendrá un plazo de 18 meses para ejecutar la apertura de calles, obras de agua y cloaca. Por su parte, los propietarios deberán afrontar los trabajos de energía eléctrica y alumbrado, que también deberán estar completados al momento de finalizar los pagos.

Los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 18 y 64 años. Acreditar un mínimo de dos años de residencia en Balcarce. Presentar ingresos familiares comprobables de entre 600.000 y 3 millones de pesos (equivalentes a entre 2 y 10 salarios mínimos). No ser propietarios de ningún inmueble.

El grupo familiar deberá haber tenido ingresos registrados en los últimos 12 meses para acceder al pago en cuotas. En caso contrario, el acceso será únicamente en modalidad de contado.

Además, el municipio solicitará informes provinciales para verificar que los inscriptos no tengan propiedades a su nombre. “No se podrá participar si se posee algún inmueble. Esto será chequeado mediante un informe oficial, más allá de la declaración jurada que cada persona deberá firmar”, señaló Scioli.

