Matías Pascuale: de jugador a técnico de Racing Club

Matías Pascuale, histórico jugador de Racing Club de Balcarce y actual entrenador de Primera División, analizó su debut como DT en el máximo nivel. Tras haber salido campeón con la Reserva en 2024, el más ganador en la historia del club apuesta por un equipo competitivo, formado mayormente con jugadores del club.

El inicio de la temporada 2025 marcó un momento especial para Matías Pascuale. El exfutbolista, referente indiscutido en la historia de Racing Club de Balcarce, debutó como director técnico de la Primera División. Lo hizo con una victoria contundente ante San Manuel, en condición de visitante, y con la satisfacción de haber iniciado esta nueva etapa de manera positiva.

“Con respecto al debut, la verdad que las sensaciones fueron muy buenas. Sabemos que los primeros partidos siempre son complicados porque los equipos todavía no están consolidados, y en nuestro caso no habíamos tenido muchos amistosos ya que se trabajó mucho en lo físico, que para mí es lo primordial para que el jugador esté más activo en la cancha. A pesar de eso, creo que hicimos un gran trabajo”, señaló Pascuale.

El actual DT dio el salto desde la Reserva, categoría con la que se consagró campeón en 2024. “El paso no costó demasiado, a pesar de mi poca experiencia. Conozco a todos los jugadores que estaban el año pasado: de muchos fui compañero, y los que se sumaron al plantel de Primera son los que tuve la suerte de dirigir. En ese sentido, me siento muy cómodo. Es un plantel con buenos jugadores y, además, con chicos respetuosos que siempre escuchan lo que uno les dice”.

La trayectoria como jugador también tiene un peso específico en su nuevo rol. Pascuale es el futbolista con más títulos en la historia del club. Si bien no tenía pensado convertirse en entrenador, encontró en esa experiencia una base sólida para conducir al plantel: “No estudié para ser DT, fue impensado estar en este lugar. Quería terminar como jugador y después alejarme del fútbol o ir como espectador. Pero Damián González Presa fue quien me impulsó a seguir como entrenador. No tenía experiencia, pero sí vivencias: fueron muchos años, muchos técnicos, muchos compañeros… trato de optar por cosas que viví, y cuando tengo dudas hablo con Fer Galíndez, que ve muy bien el fútbol. Después uno le suma ideas propias, siempre intentando volcar esa experiencia en los jugadores”.

En cuanto al presente del equipo, Pascuale destacó el trabajo realizado en la preparación física y reconoció que todavía hay camino por recorrer para consolidar una idea de juego: “Hicimos una buena pretemporada y mejoramos mucho en ese aspecto. Ahora nos toca trabajar en la idea que uno tiene para que el equipo se amolde a eso”.

Sobre los objetivos para esta temporada, fue claro: “Siempre tratamos de estar lo más arriba posible en la tabla. Pero más allá de eso, hago hincapié en cómo quiero que juegue el equipo, especialmente con los que vienen de las inferiores. Priorizar el tratar de jugar o intentar jugar como siempre lo hizo Racing. Desde que yo era chico, Javier Vallina nos inculcó una linda manera de jugar al fútbol y siempre tengo presente esa línea. Ese es el verdadero objetivo”.

Respecto al plantel, explicó que no se reforzaron demasiado: “Solo se sumaron Alejo Ortiz, arquero de Atlético Mar del Plata; Imanol Giménez, que estuvo en Sarmiento de Vidal; y Luli Gómez, jugador del club que estaba en Santamarina de Tandil. Incorporamos varios jugadores de la Reserva, así que este año la apuesta principal es por los chicos del club”.

