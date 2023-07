Mestre deja la Diócesis de Mar del Plata

Apenas unas horas después de que el Papa Francisco oficializara la designación del obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre, como nuevo arzobispo de La Plata, el Monseñor se mostró agradecido con el nombramiento, aunque reconoció sentirse contrariado con el hecho de tener que abandonar la ciudad para reemplazar a Víctor Fernández, recientemente nombrado en un puesto clave en Roma.

«Por un lado, experimento la gran alegría de aceptar una nueva responsabilidad, una responsabilidad mayor por lo que estructuralmente significa ser arzobispo y particularmente, arzobispo de la Plata, donde está la capital de la provincia más importante de nuestro país. Y a la vez, por otro lado, el desgarrón de dejar Mar del Plata, no lo puedo negar y lo confieso públicamente», contó el obispo esta mañana.

«En tres momentos me largué a llorar, digamos, porque realmente es un desgarrón. Soy marplatense, me tocó la dicha de ser pastor de la ciudad y la diócesis donde nací, donde crecí, donde maduré, así que es un desgarrón. Pero lo acepto con muchísima alegría por cumplir la voluntad de Dios y porque también de corazón quiero a la ciudad y a la arquidiócesis de La Plata porque allí me formé para ser sacerdote», confesó ante la prensa que se convocó en el Obispado.

Respecto de cómo fue la designación, Mestre dijo que se trató de una decisión del Papa a partir de las consultas que hace a través de la Nunciatura y la Congregación de Obispos y precisó que se despedirá de Mar del Plata el sábado 9 de septiembre a las 4 de la tarde con una misa que se celebrará en Catedral, mientras que tomará su nueva función una semana más tarde, el sábado 16 de septiembre.