Montenegro dejará el Senado bonaerense y volverá a la intendencia de General Pueyrredón

Tras casi diez meses en la Legislatura provincial, el senador del PRO Guillermo Montenegro solicitará licencia para retomar la conducción del municipio de General Pueyrredón. El regreso se concretará esta semana y pondrá fin al interinato de Agustín Neme.

Guillermo Montenegro dejará su banca en el Senado bonaerense y volverá a ocupar la intendencia de General Pueyrredón, luego de casi diez meses al frente de su escaño en la Legislatura provincial.

El dirigente del PRO presentará su pedido de licencia este lunes. De no mediar imprevistos, el Senado bonaerense aprobará la solicitud durante la sesión del martes y, al día siguiente, Montenegro retomará formalmente sus funciones al frente del Ejecutivo municipal de General Pueyrredón.

La decisión se produce en un contexto marcado por la creciente preocupación por la seguridad en Mar del Plata. Durante las últimas semanas, distintos sectores comunitarios e institucionales profundizaron sus reclamos ante la reiteración de hechos delictivos y entraderas registrados en distintos barrios de la ciudad.

La situación también coincidió con manifestaciones del Ministerio de Seguridad de la Nación en torno a la posibilidad de reforzar la presencia de fuerzas federales en el distrito, ante el escenario planteado en materia de seguridad.

El final del interinato de Neme

Con el regreso de Montenegro llegará a su fin el interinato de Agustín Neme, quien asumió la conducción del Departamento Ejecutivo municipal el pasado 10 de diciembre.

Durante estos meses, Neme estuvo al frente de la administración comunal y debió afrontar distintos debates vinculados con el transporte, los controles urbanos y la prestación de servicios. En ese período también quedaron expuestas algunas diferencias en cuestiones de perfil político, entre ellas la posición frente a la ley de Zona Fría.

Por el momento, no hay definiciones sobre cuál será el futuro político de Neme una vez que Montenegro retome la intendencia.

Un nuevo movimiento en el Senado

El regreso del intendente también tendrá consecuencias en la Legislatura bonaerense. Su salida del Senado generará una vacante que será ocupada por una dirigente libertaria, lo que modificará la composición y la dinámica del oficialismo en la Cámara alta provincial.

De esta manera, la decisión de Montenegro tendrá un doble efecto institucional: por un lado, marcará su retorno al Ejecutivo de General Pueyrredón para afrontar el tramo final de su segundo mandato; por otro, provocará un nuevo reordenamiento dentro del Senado bonaerense.