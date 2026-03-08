Moto involucrada en accidente era robada

Un accidente de tránsito ocurrido este sábado al mediodía en la intersección de calles 28 y 5 derivó en un importante operativo policial que, además de dos menores hospitalizados, terminó con el secuestro de un motovehículo con pedido activo por hurto y la aprehensión de un joven por resistencia a la autoridad.

El hecho fue reportado al sistema de emergencias 911 a las 13.05, alertando sobre una colisión entre una camioneta y una moto. Al llegar al lugar, personal policial constató que el conductor y el acompañante del rodado de menor porte ya estaban siendo trasladados en ambulancia hacia el Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” tras sufrir politraumatismos.

Según se informó, ambos ocupantes de la moto son menores de edad y se desplazaban en un motovehículo marca Yamaha FZ 250 que no poseía dominio colocado. En tanto, la camioneta involucrada era conducida por una persona mayor de edad.

En el lugar trabajó personal de Tránsito, que labró infracciones a ambos rodados por falta de documentación, mientras que peritos de Policía Científica realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.

Posteriormente, al cursar el motovehículo por el sistema informático policial, se constató que registraba un pedido de secuestro activo por el delito de hurto de motovehículo, requerido por la Comisaría Primera de la ciudad de Mar del Plata.

Ante esta situación, se dio intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Carlos Russo, quien dispuso la formación de una causa por el delito de encubrimiento respecto del conductor del motovehículo y su posterior entrega a sus progenitores.

Durante el operativo, además, se registró un incidente adicional. Mientras el personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce realizaba las tareas en el lugar del accidente, un joven mayor de edad se presentó e intentó llevarse por la fuerza la moto involucrada. Ante la negativa de los efectivos, comenzó a arrojarles elementos y se dio a la fuga.

El sujeto fue interceptado a unos cien metros del lugar y finalmente aprehendido por los uniformados. Tras comunicarse con la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, se dispuso la formación de una causa por resistencia a la autoridad y su posterior libertad conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.