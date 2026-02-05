Motociclista protagonizó un accidente en avenida Suipacha

En la tarde de este jueves se registró un accidente de tránsito en el sector de avenida Suipacha (32), casi esquina 61, que tuvo como protagonista a un joven motociclista.

Según se informó, el conductor de una motocicleta Yamaha colisionó contra el lateral izquierdo de un automóvil Ford Focus que salía de un garaje. Por causas que se tratan de establecer, el impacto se produjo cuando el rodado mayor intentaba incorporarse a la avenida.

Como consecuencia del choque, el motociclista sufrió algunos golpes y debió ser asistido por personal médico, siendo posteriormente trasladado en una ambulancia del SAME al Hospital Municipal para una mejor evaluación.

En el lugar trabajó personal del área de Tránsito y efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.